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Відбулась презентація науково-бібліографічного покажчика

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Під час презентації видання (справа): Сидір Кіраль, Валентина Піскун, Валерій Капелюшний. КИЇВ. – В Українському кризовому медіа-центрі відбулась презентація двотомного видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернад­сь­кого – науково-бібліографічного покаж­чика „Українська революція і державність (1917-1921 рр.)“, який побачив світ цього року у видавництві „Ліра К“. Доктор філологічних наук, професор Сидір Кіраль зазначив, що це видання...


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