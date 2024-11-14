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Відкрили пам’ятний знак Митрополиту Шептицькому

By 2 Mins Read

Пам’ятний знак Митрополитові Андрею Шептицькому. НИЖНІЙ ВЕРБІЖ, Івано-Франків­ська область. – 1 листопада на фасаді нової церкви Всіх Святих українського народу в селі Нижньому Вербіжі, що поблизу Коломиї, відбулося освячення пам’ятного знаку Митро­по­литові Андрею Шептицькому, присвячене 80-ій річниці його відходу до вічности. Автором пам’ятного знаку є скульптор Володимир Цісарик зі Львова. Владика Української греко-католицької церкви Петро...


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