Відкрили пам’ятний знак Митрополиту Шептицькому

Пам’ятний знак Митрополитові Андрею Шептицькому. НИЖНІЙ ВЕРБІЖ, Івано-Франківська область. – 1 листопада на фасаді нової церкви Всіх Святих українського народу в селі Нижньому Вербіжі, що поблизу Коломиї, відбулося освячення пам’ятного знаку Митрополитові Андрею Шептицькому, присвячене 80-ій річниці його відходу до вічности. Автором пам’ятного знаку є скульптор Володимир Цісарик зі Львова. Владика Української греко-католицької церкви Петро...
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