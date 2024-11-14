В Україні теж є програма „Людина року“

Журнал “Time“ оголосив Володимира Зеленського Людиною року. Минуло два роки відтоді, як 7 грудня 2022 року американський журнал “Time“ оголосив Володимира Зеленського Людиною року. Американське видання щороку з 1927 року проводить конкурс, обираючи визначних особистостей, групи або ідеї. Свій вибір редакція тижневика пояснила впливом президента України на боротьбу за демократичні цінності у світі. Журнал зазначив,...
Previous ArticleВідкрили пам’ятний знак Митрополиту Шептицькому
Next Article Українські воїни успішно завершили протезування