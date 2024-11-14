В Україні теж є програма „Людина року“

Журнал “Time“ оголосив Володимира Зеленського Люди­ною року. Минуло два роки відтоді, як 7 грудня 2022 року американський журнал “Time“ оголосив Володимира Зелен­ського Людиною року. Амери­канське видання щороку з 1927 року проводить конкурс, обираючи визначних особистостей, групи або ідеї. Свій вибір редакція тижневика пояснила впливом президента Украї­ни на боротьбу за демократичні цінності у світі. Журнал зазначив,...