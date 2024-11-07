Громада відстоює солеварню

ДРОГОБИЧ, Львівська область. – За повідомленнями міської ради, Фонд держмайна України вніс найстаріше, постійнодіюче підприємство Европи – Дрогобицький солеварний завод до переліку об’єктів, які підлягають приватизації і планує його продати. З цим не погоджуються громада та керівництво міста, які продовжують відстоювати збереження важливого підприємства та передачу його у комунальну власність громади. Міська рада готова залучити...