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Громада відстоює солеварню

By 1 Min Read

ДРОГОБИЧ, Львівська область. – За повідомленнями міської ради, Фонд держмайна України вніс найстаріше, постійнодіюче підприємство Европи – Дрогобицький солеварний завод до переліку об’єктів, які підлягають приватизації і планує його продати. З цим не погоджуються громада та  керівництво міста, які продовжують відстоювати збереження важливого підприємства та передачу його у комунальну власність громади. Міська рада готова залучити...


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