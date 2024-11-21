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Громадський перегляд фільму „Да Вінчі“

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Нагородження Дмитра Коцюбайла у Верховній Раді. НЮ-БРАНСВІК. – 15 листопада Українська католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці при сприянні 65-го відділу Союзу українок Амери­ки провели громадський перегляд документального  фільму „Да  Вінчі“, який розповідає про життя, війну і загибель Героя України Дмитра Коцюбайла. Дмитро Коцюбайло (позивний „Да Вінчі“) народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, Івано-Франківської...


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