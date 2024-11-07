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Дарують книги пораненим воїнам

By 3 Mins Read

Працівники бібліотеки завітали до лікувального закладу з книгами для воїнів. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – Влітку 2022 року Облас­на бібліотека для юнацтва ім. Василя Симоненка“ почала благочинну акцію „Книги для захисників України“. Гаслом акції став вислів „Подаруйте книгу – озбройте воїна духовно!“. Акцію було продовжено в 2023-2024 роках. Разом із читачами книгозбірні письменники, громадські діячі...


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