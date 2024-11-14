З допомогою архівних чисел „Свободи“

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Воїни вручають відзнаки переможцям патріотичного конкурсу. ДРОГОБИЧ, Львівська область. – У відділі історії музею “Дрогобиччина“ провели пізнавальний патріотичний конкурс “Ми – українці. Це – наші герої!“, який підготувала старша наукова працівниця Марія Головкевич. У вікторині на знання історії України та героїчних захисників взяли участь понад 40 учнів навчальних закладів Дрогобицької громади, а також вчителі. Нагородження...


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