З допомогою архівних чисел „Свободи“

Воїни вручають відзнаки переможцям патріотичного конкурсу. ДРОГОБИЧ, Львівська область. – У відділі історії музею “Дрогобиччина“ провели пізнавальний патріотичний конкурс “Ми – українці. Це – наші герої!“, який підготувала старша наукова працівниця Марія Головкевич. У вікторині на знання історії України та героїчних захисників взяли участь понад 40 учнів навчальних закладів Дрогобицької громади, а також вчителі. Нагородження...