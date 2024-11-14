Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

„Козацький фарватер-2024”

By 2 Mins Read

Учасники злету “Козацький фарватер-2024”. (Фото: Віталій Струтинський) ЧЕРКАСИ. – В жовтні вчергове відбувся щорічний злет юнацьких організацій національно-патріотичного спрямування “Козацький фарватер-2024”. Це вже тринадцятий від 2012 року захід, який вже набув визнання, підтримку Черкаської міської влади, усталену програму та традиції. Організатори подбали, щоб в учасників якомога менше було вільного часу: мандрівка лісом переходила у подолання...


Already a member? Log in here

Related Posts