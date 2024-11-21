Конфіскація майна столичного поліцейського

КИЇВ. – Прокурори Спеціялізованої антикорупційної прокуратури (САП) на підставі матеріялів Національного аґентства з питань запобігання корупції (НАЗК) подали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про визнання необґрунтованими активів на майже 8.7 млн грн, які належать родині заступника начальника Голов­ного управління Національної поліції Києва Тара­са Полієнка, а також їхнього подальшого стягнення в дохід держави. Раніше журналісти...