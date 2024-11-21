Конфіскація майна столичного поліцейського

КИЇВ. – Прокурори Спеціялізованої антикорупційної прокуратури (САП) на підставі матеріялів Національного аґентства з питань запобігання корупції (НАЗК) подали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про визнання необґрунтованими активів на майже 8.7 млн грн, які належать родині заступника начальника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка, а також їхнього подальшого стягнення в дохід держави. Раніше журналісти...
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