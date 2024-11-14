Анатолій Шаповалов (зліва) і Микола Цуканов під час відкриття виставки. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Виставка “Мистецтво заради життя“ відкрилася у приватній ґалерії “Єлисаветград“ Анатолія Шаповалова. Родина художників Шаповалових добре відома у нашому краї. Брати Сергій і Анатолій – автори картин-краєвидів міста і околиць, портретів відомих і невідомих земляків, натюрмортів, лавреати багатьох премій, володарі відзнак та нагород. Вис­тавки...