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Міжнародний кінофестиваль „Молодість“

By 3 Mins Read

Мохамад Расулоф отримує нагороду „Скіфський олень“. (Фото: Анастасія Мантач) КИЇВ. – В Україні відбувся 53-ий кінофестиваль „Молодість“. Основ­ним фестивальним майданчиком став кінотеатр „Жовтень“, а покази програм Teen Screen, „Спеціальні події“, „Українські прем’єри“, „Скандинавська панорама“ та ретроспективного „Сторіччя“ відбувалися в Будинку кіно – вперше після багаторічної перерви сюди повернувся  фестиваль. Фільмом відкриття „Молодості“ стала драма Лукаша...


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