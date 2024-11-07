Міжнародний кінофестиваль „Молодість“

Мохамад Расулоф отримує нагороду „Скіфський олень“. (Фото: Анастасія Мантач) КИЇВ. – В Україні відбувся 53-ий кінофестиваль „Молодість“. Основ­ним фестивальним майданчиком став кінотеатр „Жовтень“, а покази програм Teen Screen, „Спеціальні події“, „Українські прем’єри“, „Скандинавська панорама“ та ретроспективного „Сторіччя“ відбувалися в Будинку кіно – вперше після багаторічної перерви сюди повернувся фестиваль. Фільмом відкриття „Молодості“ стала драма Лукаша...