Міністерська конференція в Монреалі

На Міністерській конференції з людського виміру в Монреалі. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) МОНРЕАЛЬ. – У Монреалі 30-31 жовтня відбулась Міністерська конференція з людського виміру, присвячена виконанню четвертого пунк­ту Формули миру Президента України “Звільнення полонених і депортованих осіб“. Захід організували Канада, Норве­гія та Україна як співголови робочої групи з реалізації цього пункту. Українську сторону представляли...