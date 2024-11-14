Нагороди кінофестивалю „Молодість“

КИЇВ. – Ґран-прі “Скіфський олень“ 53-го Київ­ського міжнародного кінофестивалю “Молодість“ отримав повнометражний фільм режисерки Жанни Озірної “Медовий місяць“ про молоду пару, яка перебувала в передмісті Києва, коли туди ввійшли російські війська. Головну нагороду за найкращий повнометражний фільм міжнародного конкурсу отримала стрічка “Все, що ми уявляємо як світло“ режисерки Паял Кападії (Франція, Індія, Нідерлянди, Люксембурґ). Спеціяльна...