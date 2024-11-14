Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Нагороди кінофестивалю „Молодість“

By 2 Mins Read

КИЇВ. – Ґран-прі “Скіфський олень“ 53-го Київ­ського міжнародного кінофестивалю “Молодість“ отримав повнометражний фільм режисерки Жанни Озірної “Медовий місяць“ про молоду пару, яка перебувала в передмісті Києва, коли туди ввійшли російські війська. Головну нагороду за найкращий повнометражний фільм міжнародного конкурсу отримала стрічка “Все, що ми уявляємо як світло“ режисерки Паял Кападії (Франція, Індія, Нідерлянди, Люксембурґ). Спеціяльна...


Already a member? Log in here

Related Posts