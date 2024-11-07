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Науковий семінар „Митрополит Андрей Шептицький“

By 2 Mins Read

ЛЬВІВ. – Семінар “Митрополит Андрей Шеп­тицький“ – будівничий української нації: медійний аспект“ відбувся 1 листопада на факультеті журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка на знак 80-ліття від дня смерти Митрополита Андрея Шептицького. Відкрив семінар завідувач катедри теорії і практики журналістики Мар’ян Лозинський, який передав вітання пана ректора університету Воло­димира Мельника і повідомив про початок...


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