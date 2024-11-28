На конференції в Черкасах

Владика Іоан вручив Володимиру Поліщуку нагороду від Митрополита Епіфанія. (Фото: Олександр Вівчарик) ЧЕРКАСИ. – 20 листопада у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького відбулася Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю, присвячена революційним подіям 2004, 2013-2014 років „Помаранчева революція та Революція гідності – ключові події сучасного українського націотворення”. Організували її Міністерство освіти і науки України, Черкаський...