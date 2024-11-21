Пам’ятник Міхновського оновлено

Бронзове погруддя Мико­ли Міхновського на Бай­ко­вому кладовищі. КИЇВ. – 2016 року вандали зруйнували бронзове погруддя Миколи Міхновського на Байковому кладовищі, створене з ініціятиви Георгія Щокіна. На жаль, держава не відновила пам’ятник творцеві Української державности та української армії. Це зробив Історичний клуб “Холодний Яр”. 2 листопада 2018 року скульптор Дмитро Бур’ян, козак Історичного клубу “Холодний Яр”...