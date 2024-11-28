Повільний розпад Російської федерації

Варто стати над сучасними трагічними подіями на терені України, щоб усвідомити повільний, але неминучий розпад Російської федерації, яка тепер претендує на успадкування володінь Російської імперії. Власне, саме найменування Московії за часів Петра Першого Російською імперією дало привід політикам та історикам поставити під сумнів назву нового утворення. Імперія силою здобувала усе нові землі, застосовуючи повне поневолення...