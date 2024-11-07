Поліція затримала торговців наркотиками

ТЕРНОПІЛЬ. – Національна поліція в Тернопіль­ській області повідомила про кримінальне провадження щодо двох спільників-торговців наркотиками. Припинено злочинну діяльність 20-річного уродженця Донеччини, який орендував помешкання у Тернополі. До справи він залучив знайомого, і вони разом закуповували великими партіями наркотичні засоби та речовини. Потім вони продавали їх через соціяльні мережі, ретельно приховували злочинний товар і відправляли покупцям...