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Прем’єра в Ізраїлі фільму про Україну

By 4 Mins Read

Учасники панельної дискусії „Життя в тіні війни“, яка відбулася після показу фільму. ТЕЛЬ-АВІВ. – Відбулася прем’єра документального фільму „Паралелі: за межами кордонів“ – спільного проєкту організації „Ізраїльські друзі України“ та „Ukrainian Jewish Encounter“ (Канада), творчий процес над яким тривав більше року. Стрічка містить 30 інтерв’ю з волонтерами, дипломатами, політиками, лідерами української спільноти, представниками бізнесу, яку...


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