КИЇВ. – Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розширює підтримку вразливих категорій українців. Про це представники фонду повідомили під час спілкування із заступницею керівника Офісу Президента України Іриною Верещук. Зокрема, продовжиться допомога сім’ям із дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення в семи областях. Їм надаватимуть 21,800 грн для підготовки до зими. Виплати вже отримали...