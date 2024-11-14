Про відкриття неба над Україною

ВАРШАВА. – У Варшаві зібралися близько ста представників авіогалузі – профільних реґуляторів Евросоюзу, Великої Британії та США, українських та іноземних авіокомпаній, страхових та лізинґових компаній, виробників літаків. Умови відкриття неба над Україною обговорили за зачиненими дверима, але вперше – предметно і за участю військових. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом,...