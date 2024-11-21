Розмова про книгу, яка змушує думати

КИЇВ. – 31 жовтня у Національному музеї літератури України відбулася презентація книги письменника-документаліста Богдана Гориня „Під ковпаком окупантів“, нагородженої літературною премією ім. Михайла Слабошпицького. Організатором було видавництво „Ярославів вал“, у якому на початку 2024 року вийшла друком книга. Ведучим презентації був директор Інституту літератури НАН України, академік Микола Жулинський. На презентації відбулася розмова не лише...
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