Свято в церкві „Блага вість“

Подарунок юним артистам – прапор однієї з бойових бригад з підписами бійців. СМІЛА, Черкаська область. – 2 жовтня протестантська церква „Блага вість”, якою опікується відомий у місті громадський діяч, пастор Олек­сандр Коваленко, надала своє сучасне приміщення для велелюдного благодійного заходу на підтримку Збройних сил України. Офіційній програмі передував гомінливий благодійний ярмарок на подвір’ї церкви. Сюди...