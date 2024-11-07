Свято в церкві „Блага вість“

Подарунок юним артистам – прапор однієї з бойових бригад з підписами бійців. СМІЛА, Черкаська область. – 2 жовтня протестантська церква „Блага вість”, якою опікується відомий у місті громадський діяч, пастор Олександр Коваленко, надала своє сучасне приміщення для велелюдного благодійного заходу на підтримку Збройних сил України. Офіційній програмі передував гомінливий благодійний ярмарок на подвір’ї церкви. Сюди...
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