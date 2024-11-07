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Свято рідної мови

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Учасники вечора (зліва): Світлана Мирвода, Сергій Шевчук, заступниця директора музею Лариса Сеннікова, перекладач Микола Ярмолюк та Ігор Осташ з перекладачем з Лівану під час передачі Мазепинського Євангелія в фонди Національного музею літератури України. КИЇВ. – До Дня української мови в Національному музеї літератури України відбулось „Свято рідної мови“ Міжнародного громадського об’єднання „Волинське братство“, присвячене пам’яті...


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