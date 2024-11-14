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Союзники допомагають Україні

By 3 Mins Read

КИЇВ. – Президент України Володи­мир Зеленський 10 листопада зуст­рів­ся з Міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. В. Зеленський подякував Естонії за лідерство щодо виділення 0.25 відс. ВВП країни на військові потреби України, що закріплено у двосторонній безпековій угоді. Він також наголосив на необхідності ефективної взаємодії для реалізації всіх положень документа. Серед головних питань, які обговорили під...


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