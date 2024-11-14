Три знаки про пам’ять і безпам’ятство

Микола Бердник та Дмитро Смельняк біля одного із пам’ятних знаків. ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська область. – На місцевому цвинтарі 2 листопада з ініціятиви волонтерів з Кропивницького та місцевого волонтерського центру „Краяни“ і релігійної громади ПЦУ відбулося відкриття відразу трьох пам’ятних знаків: „Жертвам багатовікового московського геноциду над українцями і останнім спочинком замордованих голодом 1932-1933 років“, воїнам Української...