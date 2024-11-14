Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Три знаки про пам’ять і безпам’ятство

By 3 Mins Read

Микола Бердник та Дмитро Смельняк біля одного із пам’ятних знаків. ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська область. – На  місцевому цвинтарі  2 листопада з ініціятиви волонтерів з Кропивницького та місцевого волонтерського центру „Краяни“ і релігійної громади ПЦУ відбулося відкриття відразу трьох пам’ятних знаків: „Жертвам багатовікового московського геноциду над українцями і останнім спочинком замордованих голодом 1932-1933 років“, воїнам Української...


Already a member? Log in here

Related Posts