УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Діють лише два реактори АЕС КИЇВ. – Атомні електростанції України вранці 17 листопада скоротили виробництво електроенерґії як запобіжний захід після масованого російського удару по країні, що був спрямований на її енерґетичну інфраструктуру і поставив ядерну безпеку під подальшу загрозу, заявив генеральний директор Міжнародного аґентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі. Хоча Хмельницька, Рівненська і Південноукраїнська...