УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Позбавлено державних нагород КИЇВ. – 20 листопада Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію чи пропаґанду держави-аґресора або вчинення інших протиправних дій проти України. Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку ввійшли 34 особи. Серед тих, кого безстроково позбавили нагород, – колишні чиновники, народні депутати,...