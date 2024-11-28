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Українку нагородили в Новій Зеляндії

By Updated:3 Mins Read

Наталія Чабан з нагородою У Королівському товаристві Нової Зеляндії, що є аналогом Академії наук, відбулася церемонія вручення найвищих нагород провідним вченим цієї острівної країни. Серед нагороджених – Наталія Чабан, яка отримала медалю Те Апаранґі  (незалежного дорадчого органу Королівського товариства) Мейсона Дьюрі за дослідження міжнародних відносин та публічної дипломатії. Медаля Мейсона Дьюрі щорічно вручається найвидатнішому соціологу...


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