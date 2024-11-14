Українське культурно-просвітнє товариство „Дніпро-Рієка“ в Хорватії. РІЄКА, Хорватія. – У Рієці щороку відбувається Український фестиваль пісні, музики, танців і художнього мистецтва, сюди приїжджають українські письменники з презентаціями своїх розвідок і книжок, співаки з прем’єрами пісень, художники виставляють свої картини, виступають дитячі колективи з виставами і тематичними заходами. А дириґентом, надхненницею, організаторкою і виконавицею золотого фонду...