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Українці у польській школі

By 8 Mins Read

Центр громадянської освіти у співпраці з Дитя­чим фондом ООН (ЮНІСЕФ) підготував звіт „Учні з України в польських школах – навчальний рік 2023-2024“. Дослідження показує, що українські діти щораз краще віднаходять себе в польській школі. Але проблемою залишається інтеґрація, про що свідчать часті випадки приховування своєї національності, перебування українських та польських дітей в окремих групах тощо....


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