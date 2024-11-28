Українці у польській школі

Центр громадянської освіти у співпраці з Дитя­чим фондом ООН (ЮНІСЕФ) підготував звіт „Учні з України в польських школах – навчальний рік 2023-2024“. Дослідження показує, що українські діти щораз краще віднаходять себе в польській школі. Але проблемою залишається інтеґрація, про що свідчать часті випадки приховування своєї національності, перебування українських та польських дітей в окремих групах тощо....