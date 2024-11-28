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Українці хочуть миру

By 1 Min Read

КИЇВ. – Нове дослідження громадської думки від американської компанії Gallup в Україні показало, що вперше незначна більшість українців заявила, що хотіла б швидкого закінчення війни шляхом переговорів, однак інші останні опитування показують, що українці по-різному ставляться щодо умов таких переговорів. Опитування Gallup, проведені в серпні та жовтні, показали, що 52 відс. українців хочуть, щоб їхня...


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