Українці хочуть миру

КИЇВ. – Нове дослідження громадської думки від американської компанії Gallup в Україні показало, що вперше незначна більшість українців заявила, що хотіла б швидкого закінчення війни шляхом переговорів, однак інші останні опитування показують, що українці по-різному ставляться щодо умов таких переговорів. Опитування Gallup, проведені в серпні та жовтні, показали, що 52 відс. українців хочуть, щоб їхня...