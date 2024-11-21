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У Бразилії говорили про Україну

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РІО-де-Жанейро. – Президент Бразилії Луїс Іна­сіу Лула да Сілва 18 листопада в Ріо-де-Жанейро відкрив саміт „Групи двадцяти“ – неформального клубу лідерів найбільших економік світу. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який також бере участь у саміті, оголосив свій план заморожування російсько-української війни. Пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі та розміщення там міжнародних військ. За планом...


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