У Бразилії говорили про Україну

РІО-де-Жанейро. – Президент Бразилії Луїс Іна­сіу Лула да Сілва 18 листопада в Ріо-де-Жанейро відкрив саміт „Групи двадцяти“ – неформального клубу лідерів найбільших економік світу. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який також бере участь у саміті, оголосив свій план заморожування російсько-української війни. Пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі та розміщення там міжнародних військ. За планом...