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У Харкові вимагають притягнути до відповідальности керівників ФДМУ

By 3 Mins Read

Нарада керівників організацій Харківської громади, що об’єднує 22 громадські та політичні організації зі списковою чисельністю понад 63 тис. осіб, розглянувши на своєму засіданні 21 жовтня фахові дослідження стосовно протиправного шахрайським методом проданої Фондом державного майна України (ФДМУ) стратегічно важливого для національної безпеки України та НАТО гірничо-хемічної кампанії та її кар’єру в Дніпропетровський та Житомирський областях,...


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