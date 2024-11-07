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Центр лідерства захисників України у Києво-Могилянській Академії

By 4 Mins Read

Ветерани російсько-Української війни – студенти програми цетру Лідерства захисників України з викладачами та президентом НаУКМА Сергієм Квітом. (Фото: Яна Чапайло) В Україні триває війна. У відповідь на воєнні виклики Києво-Могилянська академія з 2015 року працює з військовими, їхніми сім’ями та дітьми на базі створених спеціяльно для них програм, надає психосоціальну підтримку. Для нас вкрай важливо...


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