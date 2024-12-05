АМЕРИКА І СВІТ

Cуддя закрив справу Гантера Байдена ВАШІНҐТОН. – 3 грудня після помилування Президента Джо Байдена суддя закрив федеральну справу проти сина президента Гантера Байдена щодо незаконного придбання зброї. Окружний суддя США Меріеллен Норейка оголосила про припинення всіх проваджень у справі, посилаючись на рішення президента. Прокурори виступали проти закриття справи, стверджуючи, що помилування не повинно ліквідувати справу,...