Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

АМЕРИКА І СВІТ

By 6 Mins Read

Cуддя закрив справу Гантера Байдена ВАШІНҐТОН. – 3 грудня після помилування Президента Джо Байдена суддя закрив федеральну справу проти сина президента Гантера Байдена щодо незаконного придбання зброї. Окружний суддя США Меріеллен Норейка оголосила про припинення всіх проваджень у справі, посилаючись на рішення президента. Прокурори виступали проти закриття справи, стверджуючи, що помилування не повинно ліквідувати справу,...


Already a member? Log in here

Related Posts