• Підрив начальника військ радіаційного, хемічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова є спецоперацією СБУ. „Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хемічну зброю проти українських військових. Самокат із вибухівкою був підірваний, коли Кириллов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Такий...