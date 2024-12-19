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Бойові дії від 5 до 15 грудня

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• Підрив начальника військ радіаційного, хемічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова є спецоперацією СБУ. „Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хемічну зброю проти українських військових. Самокат із вибухівкою був підірваний, коли Кириллов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Такий...


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