Відкриття виставки „Чотири ноти з України“. Напередодні дня народження Миколи Леонтовича в Університеті Індіяни відкрили виставку „Чотири ноти з України“, яка розповідає про українську колядку „Щедрик“ і культурну дипломатію періоду УНР. Авторська виставка дослідниці історії „Щедрика“ з Києва Тіни Пере­сунько мовою архівних документів у США розповідає про понад 100-річну історію всесвітньовідомої пісні. Посол України у...