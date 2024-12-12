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Відкрили виставку „Чотири ноти з України“

By 1 Min Read

Відкриття виставки „Чотири ноти з України“. Напередодні дня народження Миколи Леонтовича в Університеті Індіяни відкрили виставку „Чотири ноти з України“, яка розповідає про українську колядку „Щедрик“ і культурну дипломатію періоду УНР. Авторська виставка дослідниці історії „Щедрика“ з Києва Тіни Пере­сунько мовою архівних документів у США розповідає про понад 100-річну історію всесвітньовідомої пісні. Посол України у...


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