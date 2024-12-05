Відкрили скульптуру Героя України Дмитра Коцюбайла

Монументальна скульптура командира батальйону „Вовки Да Вінчі“ на Аскольдовій могилі. (Фото: Oboz.UA) КИЇВ. – 21 листопада, у День гідности та свободи громадськість вшанувала пам’ять Героя України Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним „Да Вінчі“. У церемонії відкриття монументальної скульптури командира батальйону „Вовки Да Вінчі“ Збройних сил України на Аскольдовій могилі у Києві зібралися рідні Героя, побратими,...