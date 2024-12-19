Вікторія Лук’янець співає для України

Вікторія Лук’янець КИЇВ. – У Національному заповіднику „Софія Київська“ відбувся благодійний концерт української оперної співачки, професорки Віденської консерваторії, Народної артистки України, примадонни Національної опери України і Віденської опери. Киянка своїм колоратурним сопрано підкорила сцени оперних театрів світу: Ла Скала у Мілані, Ковент-Ґарден у Лондоні, Метрополітен-опера, театру „Колон“ у Буенос-Айресі, Націо­нальної опери Японії, Королівської опери Валлонії...