Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

До 20-ліття Помаранчевої революції

By 1 Min Read

КИЇВ. – У День гідности та свободи Україна відзначила 20-річницю знаменної події в історії незалежної України – Помаранчевої революції та 11-ту Евромайдану. За ці два десятиліття українці довели свою відданість демократії та европейським цінностям. І продовжують відстоювати ідеали свободи під час повномаштабної війни з Росією. Про це говорилось на Майдані Незалежности під час зустрічі учасників...


Already a member? Log in here

Related Posts