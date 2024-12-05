До 20-ліття Помаранчевої революції

КИЇВ. – У День гідности та свободи Україна відзначила 20-річницю знаменної події в історії незалежної України – Помаранчевої революції та 11-ту Евромайдану. За ці два десятиліття українці довели свою відданість демократії та европейським цінностям. І продовжують відстоювати ідеали свободи під час повномаштабної війни з Росією. Про це говорилось на Майдані Незалежности під час зустрічі учасників...