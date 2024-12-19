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Знешкодили аґентурну мережу

By 2 Mins Read

КИЇВ. – Служба безпеки України знешкодила маштабну аґентурну мережу, учасники якої вистежували на території п’яти реґіонів вогневі позиції української протиповітряної оборони та розміщення військових аеродромів. Зловмисники працювали на Головне управління Генерального штабу збройних сил Росії (ГРУ). Вдалося викрити 12 російських аґентів та їхніх інформаторів. Серед викритих виявилися військові, які дезертирували з підрозділів ЗСУ та були...


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