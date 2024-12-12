З’їзд УМІ та концерт пам’яті Таїси Богданської

Учасники звітно-виборчого з’їзду Українського музичного інституту. НЮАРК, Ню-Джерзі. – 10 листопада вчителі Українського музичного інституту (УМІ) з’їхалися до Нюарку, щоб провести черговий звітно-виборчий з’їзд, вирішити важливі питання організації та вшанувати пам’ять Таїси Богданської, видатної української піяністки, педагога і колишньої президентки УМІ. УМІ – це найстарша професійна музична школа української діяспори, заснована у 1952 році. УМІ...