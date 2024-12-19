Конфісковані активи не надійшли до бюджету

КИЇВ. – Із початку великої війни Україна конфіскувала у російських олігархів та їхніх пособників-українських можновладців активи на майже 15 млрд грн. Доповнити цей список міг би ще один бізнесмен Ігор Наумець – донедавна власник українських підприємств з видобутку піску, щебеню та виробництва тротуарної плитки і компонентів вибухівки для промислових цілей. Після початку повномаштабного вторгнення українські...