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Концерт „Різдво на бандурі“

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Учасники концерту „Різдво на бандурі“. (Фото: Посольство України в США) ВАШІНҐТОН. – В Українському католицькому соборі Пресвятої Родини відбувся концерт „Різдво на бандурі“ Української капелі бандуристів Північної Америки. Про це повідомило Посольство України в США. Як зазначив заступник Посла Денис Сєнік, це більше, ніж просто виступ – „це деклярація сили України та данина поваги нашим...


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