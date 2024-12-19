Учасники концерту „Різдво на бандурі“. (Фото: Посольство України в США) ВАШІНҐТОН. – В Українському католицькому соборі Пресвятої Родини відбувся концерт „Різдво на бандурі“ Української капелі бандуристів Північної Америки. Про це повідомило Посольство України в США. Як зазначив заступник Посла Денис Сєнік, це більше, ніж просто виступ – „це деклярація сили України та данина поваги нашим...