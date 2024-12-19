Напад на Український культурний центр

Плякати на вікнах Українського культурного центру в Тель-Авіві. ТЕЛЬ-АВІВ, Ізраїль. – Ніч 13 грудня принесла страшенний неґатив для української спільноти єврейської держави. У Тель-Авіві антисемітська організація „Компас“, яка працює російською мовою і називає себе „Хороші росіяни“, обклеїла вікна Українського культурного центру плякатами з образливими картинками. На плакатах зображено ізраїльського солдата з кров’ю на руках та...