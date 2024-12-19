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Новий Митрополит Теодор Мартинюк

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Новий Митрополит Теодор Мартинюк. ТЕРНОПІЛЬ. – Єпископи з України та світу, Апостольський нунцій в Україні, представники влади і громадськости взяли участь в інтронізації нового Архиєпископа і митрополита Тернопіль­сько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви Теодора Мартинюка. Владика склав присягу та отримав символи духовної влади. Патріярх Святослав Шевчук від імені українського народу привітав Митрополита з введенням на митрополичий...


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