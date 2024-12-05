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Передали воїнам ще одну автівку

By 2 Mins Read

Автівка для фронту від небайдужих смілян. СМІЛА, Черкаська область. – 30 жовтня біля меморіяльного знаку „Мамина весна відбулася передача українським захисникам уже четвертої за рахунком автівки. Ініціятором цієї акції є голова правління громадської організації „Культурно-спортивне об’єднання інвалідів” Олександр Іськов. Саме йому належить ідея заснування у міському саду алеї „Мамина весна” з відповідним знаком на честь...


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