Передали воїнам ще одну автівку

Автівка для фронту від небайдужих смілян. СМІЛА, Черкаська область. – 30 жовтня біля меморіяльного знаку „Мамина весна відбулася передача українським захисникам уже четвертої за рахунком автівки. Ініціятором цієї акції є голова правління громадської організації „Культурно-спортивне об’єднання інвалідів” Олександр Іськов. Саме йому належить ідея заснування у міському саду алеї „Мамина весна” з відповідним знаком на честь...