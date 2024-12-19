Переслідування командира батальйону Сергія Салаватова

Старший лейтенант Сергій Салаватов. (Фото: В’ячеслав Мадієвський) Командування Сил територіяльної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону Сергія Салаватова. Його усунули від виконання обов’язків за посадою. Командування Сил ТрО звернулося до Департаменту контррозвідки СБУ щодо додаткової перевірки інформації про Салаватова. Старший лейтенант С. Салаватов шість років служив у підрозділі Сил спеціяльних операцій,...
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