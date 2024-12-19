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Переслідування командира батальйону Сергія Салаватова

By 4 Mins Read

Старший лейтенант Сергій Сала­ватов. (Фото: В’ячеслав Мадієвсь­кий) Командування Сил територіяльної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону Сергія Сала­ватова. Його усунули від виконання обов’язків за посадою. Командування Сил ТрО звернулося до Департаменту контррозвідки СБУ щодо додаткової перевірки інформації про Сала­ва­това. Старший лейтенант С. Салаватов шість років служив у підрозділі Сил спеціяльних операцій,...


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