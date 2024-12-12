Писанку визнано культурним надбанням людства

Представлення писанки у Парагваї АСУНСЬОН, Парагвай. – На 19-ій сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріяльної культурної спадщини, яка проходить в столиці Парагваю, до Репрезентативного списку нематеріяльної культурної спадщини людства включений перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією „Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць“. Це досягнення стало можливим завдяки тісній співпраці Міністерства культури...
Previous ArticleВійна в Україні за тиждень з 2 по 8 грудня
Next Article Тристороння зустріч у Парижі